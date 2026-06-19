T.C PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS :2024/72 ESAS

KONU: İlanen Tebligat

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

İşbu dava dosyamız da davalı yan olarak bulunan; Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Buzlutepe Mah./Köyü, Cilt No:12 Hane No:36 BSN:30 nüfusunda kayıtlı, 273*****398 TC. Kimlik Numaralı Davalı Veysel Güçlü hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu adresinin 6060 Fatih Sultan CAd. N 128 Beyoğlu/ İstanbul olduğu ve yapılan tebligatın iade döndüğü anlaşılması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Pertek Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/72 Esas sayılı dosyada Davalı Veysel Güçlü'ye duruşmanın bırakıldığı 09/11/2026 gün ve saat 09:30'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği hususu ile dava dilekçesi duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02491415