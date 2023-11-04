T.C. PERŞEMBE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/6 Esas

KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN

Metin Tablosu

ESAS NO DAVALILAR İLÇE MAH KÖY ADA PARSEL KAM.KISMI 2023/6 Ümit Çandır Ordu Perşembe Bolatlı Mah. 1290 ada 4 parsel 32,41m²

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.



1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabilecekleri,



2-Husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği,



3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararları aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,



4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına ayrı ayrı T.C. Ziraat Bankası Perşembe Şubesine yatırılacağı, 5-Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyeti 2942 sayılı yasanın değişik 4650 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur. 09/03/202

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Basın No: ILN01923345