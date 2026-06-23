T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi
ADA NO : 908 ada 321 parsel
VASFI : Bağ
MALİKİ : ADEM KARATAŞLI, AKİF KARATAŞLI, ALİRIZA KARATAŞLI, ELİF APAYDIN, LATİFE BALKAR, SONGÜL RENDE, ELİF KARATAŞLI (müteveffa) ve FARUK KARATAŞLI (müteveffa)
KAMULAŞTIRMA ALANI : 242.34 m²
DURUŞMA TARİHİ : 13/05/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/04/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02492937