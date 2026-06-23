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Resmi İlanlar T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/44 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi

ADA NO : 908 ada 321 parsel

 

VASFI : Bağ

MALİKİ : ADEM KARATAŞLI, AKİF KARATAŞLI, ALİRIZA KARATAŞLI, ELİF APAYDIN, LATİFE BALKAR, SONGÜL RENDE, ELİF KARATAŞLI (müteveffa) ve FARUK KARATAŞLI (müteveffa)

KAMULAŞTIRMA ALANI : 242.34

DURUŞMA TARİHİ : 13/05/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  06/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02492937