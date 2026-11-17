T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Küçükcerit Mahallesi
ADA NO : 336ada 6 parsel
VASFI : Bahçe
MALİKİ : 1- DURMUŞ GÖZ-15362650008
2- ELİF MAĞARA-20510478434
3- EMİNE KINALI-18254553654
4- HAVA BOZDERE-17735570982
5- HÜSNE MAĞRA-20816468252
6- MEMET GÖZ-15344650682
7- ÖMER GÖZ-15395648966
KAMULAŞTIRMA ALANI : 1.118,9 m²
DURUŞMA TARİHİ : 30.12.2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/209 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.10.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02596214