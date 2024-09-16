T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/118 Esas
Davacı AHMET İNAN vekili tarafından Davalılar HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PAZARCIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Tescil davasının yapılan tensibi sırasında verilen ara kararı gereğince;
Dava konusu senet sizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/118 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
1.TAŞINMAZIN (A) VASFI :
MAH. : Pazarcık İlçesi, Musolar Pazarcık Mah.
KUZEYİ : Yol ve yoldan sonra tescil harici yer
GÜNEYİ : Aksu çayı
BATISI : 298 ada 1 nolu parsel
DOĞUSU : Tapulama harici yer
MİKTARI : 14.872,02 m²
2.TAŞINMAZIN (B) VASFI :
MAH. : Pazarcık İlçesi, Musolar Pazarcık Mah.
KUZEYİ : Yol ve yoldan sonra 297 ada 1 nolu parsel
GÜNEYİ : Aksu çayı ile çevrilidir
BATISI : Tapulama harici yer
DOĞUSU : Tapulama harici yer
MİKTARI : 14.678,80 m²
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Basın No: ILN02089331