T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-16 00:00:00 -
T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/49 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Eğrice Mahallesi
ADA NO : 159 ada 203 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : Ali AĞAÇ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMA ALANI : 240.97 m²
DURUŞMA TARİHİ :24/05/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/49 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/03/2024
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Basın No: ILN02004079