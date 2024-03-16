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Resmi İlanlar T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-16 00:00:00 -

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/49 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Eğrice Mahallesi

ADA NO : 159 ada 203 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : Ali AĞAÇ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMA ALANI : 240.97

DURUŞMA TARİHİ :24/05/2024

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/49 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02004079