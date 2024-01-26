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Resmi İlanlar T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/232 Esas

Davacı , MEHMET AKSOY ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PAZARCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/232 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

TAŞINMAZIN VASFI :

MAH./KÖYÜ : Pazarcık ilçesi Yolboyu Mah.

KUZEYİ : 123 ada 7 nolu parselin sahibi Fidan Aksoy ve Müştereklerine ait parsel

GÜNEYİ : Yol ve yoldan sonra 126 ada 1 nolu parselin sahibi Ali Aksoy ve Müştereklerine ait parsel BATISI : Cemal Özsönmez'e ait parsel

DOĞUSU : 123 ada 7 nolu parselin sahibi Fidan Aksoy ve Müştereklerine ait parsel

MİKTARI : 4607.80 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01973504