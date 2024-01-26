T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/232 Esas
Davacı , MEHMET AKSOY ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PAZARCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/232 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
TAŞINMAZIN VASFI :
MAH./KÖYÜ : Pazarcık ilçesi Yolboyu Mah.
KUZEYİ : 123 ada 7 nolu parselin sahibi Fidan Aksoy ve Müştereklerine ait parsel
GÜNEYİ : Yol ve yoldan sonra 126 ada 1 nolu parselin sahibi Ali Aksoy ve Müştereklerine ait parsel BATISI : Cemal Özsönmez'e ait parsel
DOĞUSU : 123 ada 7 nolu parselin sahibi Fidan Aksoy ve Müştereklerine ait parsel
MİKTARI : 4607.80 m2
#ilangovtr
Basın No: ILN01973504