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Resmi İlanlar T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/234 Esas

Davacı , ALİ İRFAN ÖZSÖNMEZ ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/234 Esassayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

TAŞINMAZIN VASFI :

MAH./KÖYÜ : Pazarcık ilçesi Yolboyu Mah.

KUZEYİ : 123 ada 5 nolu parselin sahibi Ali Cemal Özsönmez'e ait parsel

GÜNEYİ : 126 ada 1 nolu parselin sahibi Ali Aksoy ve Müştereklerine ait parsel

BATISI : B harfi ile gösterilen Aziz Barış Özsönmez'e ait parsel

DOĞUSU : D harfi ile gösterilen Cemal Özsönmez'e ait parsel

MİKTARI : 7834.55 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01973498