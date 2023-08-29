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Resmi İlanlar T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-29 00:00:00 -

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/201 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi

ADA NO :1115 ada 17 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : HİLMİ KİBARKAYA

KAMULAŞTIRMA ALANI : 103, 64

DURUŞMA TARİHİ : 29/09/2023

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/201 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01883072