T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-08-29 00:00:00 -
T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/201 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi
ADA NO :1115 ada 17 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : HİLMİ KİBARKAYA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 103, 64 m²
DURUŞMA TARİHİ : 29/09/2023
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/201 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2023
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Basın No: ILN01883072