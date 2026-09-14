T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2026/144, 2026/149, 2026/150, 2026/151, 2026/153, 2026/154, 2026/155, 2026/156, 2026/157, 2026/158, 2026/159, 2026/160, 2026/161 ve 2026/162 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Burçak Kalay Öncü ve Av. Yusuf Güler tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09.09.2026

Sıra No Esas No Köy/Mahalle Ada/Parsel Cinsi Kamulaştırma Alanı (m²) Duruşma günü 1 2026/144 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 120 ada 3 parsel Çayalımevi 1.385,66 m² 12.11.2026 günü saat:09:40 2 2026/149 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 119 ada 3 parsel Çalılık 153.04 m² yok 3 2026/150 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 125 ada 4 parsel Tarla 199.49 m² yok 4 2026/151 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 117 ada 17 parsel Tarla 106.60 m² yok 5 2026/153 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 117 ada 15 parsel Kargir iki katlı ev ve tarlası 42.08 m² yok 6 2026/154 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 117 ada 16 parsel Tarla 42.05 m² yok 7 2026/155 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 118 ada 110 parsel 118 ada 112 parsel Çay Bahçesi

Bahçe 261.13 m²

421.44 m² yok 8 2026/156 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 117 ada 12 parsel 118 ada 16 parsel Çalılık

Çay Bahçesi 102.04 m²

96.83 m² yok 9 2026/157 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 176 ada 6 parsel Çay Bahçesi 136.74 m² yok 10 2026/158 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 125 ada 1 parsel 376 ada 1 parsel Ahşah ev,tarla Tarla 1.381,23 m²

424.83 m² yok 11 2026/159 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 123 ada 18 parsel Çay bahçesi 253.62 m² yok 12 2026/160 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 117 ada 13 parsel 118 ada 10 parsel

118 ada17 parsel Çalılık

Çay bahçesi Çay bahçesi 32,68 m²

372,93 m² 48,92 m² yok 13 2026/161 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 125 ada 6 parsel 125 ada 5 parsel Tarla ve çay

Çay bahçesi 210.12 m²

1.376,75 m² yok 14 2026/162 Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi 125 ada 7 parsel Çayalımyeri 219.34 m² yok

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Basın No: ILN02546884