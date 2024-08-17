T.C. PAZAR (RİZE) 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO:2023/351

Davacı YILMAZ YILDIRAN vekili tarafından davalılar ARDEŞEN BELEDİYESİ ve HAZİNE-İ MALİYE aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasından dava konusu taşınmazın TMK'nın 713 maddesi gereğince ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, Dava konusu taşınmazın kuzeyinde Yayla mahallesine ait 314 ada 19 parsel ile kısmen 324 ada 126 parsel, doğusu Yayla Mahallesinde bulunan 314 ada 19 parsel ile Cami mahallesinde bulunan 449 ada 1 parselin üçgen şeklindeki kesişim noktası, Batısında Cami mahallesine ait 448 ada 1 parsel ve Yayla mahallesine ait 324 ada 126 parselin bir kısmı bulunmakta, taşınmazın güneyinde ise cami mahallesine ait 449 ada 1 parsel bulunmakta, dava konusu taşınmazı ve sınırları ile komşularını gösterir birleşik kadastral krokide yeşil renge taralı alan olup dava konusu 4721 sayılı TMK'nın 713/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Yukarıda köyü, mevki, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02077361