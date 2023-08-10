T.C. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2022/7 Esas

KARAR NO : 2022/278



5607 sayılı Kaçakcılık Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı ve 25/03/2016 tarihli ilamı ile ;



Sanık Giorgi KOBULADZE hakkında 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi gereğince erteli 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakla;



Ilia ve Inga oğlu, 23/09/1994 doğumlu, 61001074285 kimlik numaralı GIORGI KOBULADZE, tüm aramalara rağmen bulunamamış, kendisinin beyan ettiği ve ayrıca İnterpol Daire Başkanlığından tespit olunan adreslerine yazılan talimat evrakları yerine getirilemediğinden mahkememiz kararı ve ayrıca şikayetçi kurum vekilinin 31.05.2022 havale tarihli İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı yüksek bir gazetede ve ayrıca Genel Haber İnternet Sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılmasının İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına vekararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 07.08.2023

Mustafa OCAKÇI

Yazı İşleri Müdürü

102229

E-imzalıdır İbrahim Geylani SUBAŞI

Hakim-216282

E-imzalıdır

#ilangovtr

Basın No: ILN01874451