T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında;
Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet tekdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası İlgili İlçe Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 02/09/2024
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy / Mah.
|Ada
|Parsel
|Kamulaştır.
Alanı(m²)
|Duruşma Günü
|Duruşma
Saati
|1
|2024/381
|Fehime BABAOĞLU(Dursun kızı)
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|742
|199
|26,97
|02/10/2024
|09:05
|2
|2024/382
|Hasan BUÇAN
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|742
|213
|15,18
|02/10/2024
|09:10
|3
|2024/383
|Fatma GÜNAK, Kemal KAHRAMAN, Metin KAHRAMAN, Naci KANOĞLU, Rahime KULABEROĞLU, Yılmaz KANOĞLU
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|748
|6
|464,04
|02/10/2024
|09:15
|4
|2024/391
|Adnan SARI, Ali YALNIZOĞLU, Aliriza ÇİÇEKOĞLU, Aydan GÜLTAN, Ayşe ÖZYILDIZ, Birhan YALNIZOĞLU, Bülent ERGÜVEN, Dilek SARIHAN, Elmas ACAR, Emine GÜRCALİOĞLU, Fahriye YALNIZOĞLU, Fatma ALPAY, Feride SARIHAN, Muammer Ertaç ERGÜVEN, Naşide KURTULAN, Nursen ALPAY, Sonnur YALNIZOĞLU, Ulvi ERGÜVEN, Yakup Ersen ALPAY
|Rize / Fındıklı / Aksu
|926
|1
|72,56
|02/10/2024
|09:20
|5
|2024/392
|Affet KANBUR, Ahmet KÜÇÜKBEYCAN, Ali ŞİMŞEK, Ali Rıza ŞİMŞEK, Aliye KAPTAN, Arif Görkem AKKAYA, Arzu YILMAZER, Asiye AKKAYA, Aysel AKKAYA, Aysu ÇETİN, Ayşe KÜÇÜKBAYCAN, Ayşe SANCAKTAR, Ayşe GÜZİN ÜLGENTÜRK, Ayşegül AYDIN, Ayşegül ERDEM, Ayten ŞENER, Aziz KÜÇÜKBEYCAN, Aziz ŞİMŞEK, Bensu EREN, Birol SANCAKTAR, Burçak BEKİROĞLU, Deniz SANCAKTAR, Emel SANCAKTAR, Emine HÜRCAN, Esin USTABAŞ, Fatma Zehra AYDIN, Fatma Zehra ŞİMŞEK, Gülfe KÜÇÜKBEYCAN, Hilal SANCAKTAR, Mehmet Saadettin AKKAYA, Meriç SANCAKTAR, Mustafa AKSOY, Mustafa KÜÇÜKBEYCAN, Nebahat TOYKAN, Nermin TORLAK, Neşet Sabri SANCAKTAR, Niyazi KÜÇÜKBEYCAN, Nurten KUZUCU, Orhan KAPTAN, Ömer Faruk ŞİMŞEK, Rabia SANCAKTAR, Reyhan KANİ, Sabri KÜÇÜKBEYCAN, Sibel ÖZKAN, Şafak EVCİL, Şansu AKSOY, Şanver KAPTAN, Şefik SANCAKTAR, Şevki SANCAKTAR, Şinasi ŞİMŞEK, Vedat KÜÇÜKBEYCAN, Veysel SANCAKTAR, Yahya Çelebi KÜÇÜKBEYCAN, Yasin KAPTAN, Yaşar KAPTAN, Zekeriya KÜÇÜKBEYCAN
|Rize / Fındıklı / Aksu
|205
|7
|540,08
|02/10/2024
|09:25
|6
|2024/393
|Binali GÜVEN, Cevriye ÖZER, İnci AKINÇ, MELEK ÖZTÜRK
|Rize / Fındıklı / Aksu
|205
216
|2
14
|132,10
61,41
|02/10/2024
|09:30
|7
|2024/401
|Fatma ÖZTEKİN, Hacer HAZNEDAR, Mehmet Zeki ATAOKAY, Nesrin ATAOKAY, Nevin ÖZGER, Raife MERAL YAZICI, Yakup ATAOKAY
|Rize / Fındıklı / Aksu
|205
|1
|10,45
|02/10/2024
|09:35
|8
|2024/402
|Hidayet YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Şahin YILMAZ, Tolga YILMAZ, Tuba YILMAZ
|Rize / Fındıklı / Aksu
|185
|5
|27,51
|02/10/2024
|09:40
|9
|2024/403
|Fatma BİRİNCİ, Muhammet BAŞURAL
|Rize / Ardeşen / Düz
|43
|1166
|160,60
|02/10/2024
|09:45
|10
|2024/410
|Yaşar GÜNER
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|749
750
|1
18
|16,65
137,52
|02/10/2024
|09:50
|11
|2024/411
|Fatma GÜLTEKİN(Necati kızı)
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|739
|21
|33,05
|02/10/2024
|09:55
|12
|2024/412
|Ayşe BENKLİOĞLU, Ayşe YAZICI, Ayşen ERMİŞ, Cumali ÇAKIR, Fatma ÇAKIR, Halise BOZKAN, Havva KESGİN, Hayrettin ÇAKIR, Meyrem YAPICI, Murat ÇAKIR, Nebahat ÇAKIRTERZİ, Neşe KURTOĞLU, Osman TUNCALI, Sadık ÇAKIR, Sebaat KURTOĞLU, Suat ÇAKIR, Ümmiyan YAZICI, Zehra ÇAKIR
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|742
|167
|103,97
|02/10/2024
|10:00
|13
|2024/413
|Recep AKKABA(Yusuf oğlu)
|Rize / Ardeşen / Yavuz Selim
|742
|190
|164,37
|02/10/2024
|10:05
#ilangovtr
Basın No: ILN02085979