T.C. PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında;

Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet tekdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası İlgili İlçe Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 02/09/2024

Sıra No Esas No Davalılar Köy / Mah. Ada Parsel Kamulaştır.

Alanı(m²) Duruşma Günü Duruşma

Saati 1 2024/381 Fehime BABAOĞLU(Dursun kızı) Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 742 199 26,97 02/10/2024 09:05 2 2024/382 Hasan BUÇAN Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 742 213 15,18 02/10/2024 09:10 3 2024/383 Fatma GÜNAK, Kemal KAHRAMAN, Metin KAHRAMAN, Naci KANOĞLU, Rahime KULABEROĞLU, Yılmaz KANOĞLU Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 748 6 464,04 02/10/2024 09:15 4 2024/391 Adnan SARI, Ali YALNIZOĞLU, Aliriza ÇİÇEKOĞLU, Aydan GÜLTAN, Ayşe ÖZYILDIZ, Birhan YALNIZOĞLU, Bülent ERGÜVEN, Dilek SARIHAN, Elmas ACAR, Emine GÜRCALİOĞLU, Fahriye YALNIZOĞLU, Fatma ALPAY, Feride SARIHAN, Muammer Ertaç ERGÜVEN, Naşide KURTULAN, Nursen ALPAY, Sonnur YALNIZOĞLU, Ulvi ERGÜVEN, Yakup Ersen ALPAY Rize / Fındıklı / Aksu 926 1 72,56 02/10/2024 09:20 5 2024/392 Affet KANBUR, Ahmet KÜÇÜKBEYCAN, Ali ŞİMŞEK, Ali Rıza ŞİMŞEK, Aliye KAPTAN, Arif Görkem AKKAYA, Arzu YILMAZER, Asiye AKKAYA, Aysel AKKAYA, Aysu ÇETİN, Ayşe KÜÇÜKBAYCAN, Ayşe SANCAKTAR, Ayşe GÜZİN ÜLGENTÜRK, Ayşegül AYDIN, Ayşegül ERDEM, Ayten ŞENER, Aziz KÜÇÜKBEYCAN, Aziz ŞİMŞEK, Bensu EREN, Birol SANCAKTAR, Burçak BEKİROĞLU, Deniz SANCAKTAR, Emel SANCAKTAR, Emine HÜRCAN, Esin USTABAŞ, Fatma Zehra AYDIN, Fatma Zehra ŞİMŞEK, Gülfe KÜÇÜKBEYCAN, Hilal SANCAKTAR, Mehmet Saadettin AKKAYA, Meriç SANCAKTAR, Mustafa AKSOY, Mustafa KÜÇÜKBEYCAN, Nebahat TOYKAN, Nermin TORLAK, Neşet Sabri SANCAKTAR, Niyazi KÜÇÜKBEYCAN, Nurten KUZUCU, Orhan KAPTAN, Ömer Faruk ŞİMŞEK, Rabia SANCAKTAR, Reyhan KANİ, Sabri KÜÇÜKBEYCAN, Sibel ÖZKAN, Şafak EVCİL, Şansu AKSOY, Şanver KAPTAN, Şefik SANCAKTAR, Şevki SANCAKTAR, Şinasi ŞİMŞEK, Vedat KÜÇÜKBEYCAN, Veysel SANCAKTAR, Yahya Çelebi KÜÇÜKBEYCAN, Yasin KAPTAN, Yaşar KAPTAN, Zekeriya KÜÇÜKBEYCAN Rize / Fındıklı / Aksu 205 7 540,08 02/10/2024 09:25 6 2024/393 Binali GÜVEN, Cevriye ÖZER, İnci AKINÇ, MELEK ÖZTÜRK Rize / Fındıklı / Aksu 205

216 2

14 132,10

61,41 02/10/2024 09:30 7 2024/401 Fatma ÖZTEKİN, Hacer HAZNEDAR, Mehmet Zeki ATAOKAY, Nesrin ATAOKAY, Nevin ÖZGER, Raife MERAL YAZICI, Yakup ATAOKAY Rize / Fındıklı / Aksu 205 1 10,45 02/10/2024 09:35 8 2024/402 Hidayet YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Şahin YILMAZ, Tolga YILMAZ, Tuba YILMAZ Rize / Fındıklı / Aksu 185 5 27,51 02/10/2024 09:40 9 2024/403 Fatma BİRİNCİ, Muhammet BAŞURAL Rize / Ardeşen / Düz 43 1166 160,60 02/10/2024 09:45 10 2024/410 Yaşar GÜNER Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 749

750 1

18 16,65

137,52 02/10/2024 09:50 11 2024/411 Fatma GÜLTEKİN(Necati kızı) Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 739 21 33,05 02/10/2024 09:55 12 2024/412 Ayşe BENKLİOĞLU, Ayşe YAZICI, Ayşen ERMİŞ, Cumali ÇAKIR, Fatma ÇAKIR, Halise BOZKAN, Havva KESGİN, Hayrettin ÇAKIR, Meyrem YAPICI, Murat ÇAKIR, Nebahat ÇAKIRTERZİ, Neşe KURTOĞLU, Osman TUNCALI, Sadık ÇAKIR, Sebaat KURTOĞLU, Suat ÇAKIR, Ümmiyan YAZICI, Zehra ÇAKIR Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 742 167 103,97 02/10/2024 10:00 13 2024/413 Recep AKKABA(Yusuf oğlu) Rize / Ardeşen / Yavuz Selim 742 190 164,37 02/10/2024 10:05

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Basın No: ILN02085979