T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas-Karar No: 2025/38 D.İş - 2025/31
Mahkememizin 2025/38 D.İş sayılı dosyasında; Ağrı ili, Patnos ilçesi, Uzunca köyü 0 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan acele kamulaştırma davasında, bilirkişi raporunda belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin 449,19 TL olarak tespitine, fen bilirkişi raporunda gösterilen 13,89 m² daimi irtifak alanı ile 53,40 m² geçici irtifak alanına davacı idare tarafından acele el konulmasına, VakıfBank Patnos şubesine yatırılan bedelin işletilen neması ile birlikte talep halinde davalının hissesi oranında derhal ödenmesine karar verilmiştir.
İşbu 08/01/2026 tarihli ek kararın davalı Ahmet YILDIRIM'a ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02403513