T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 28/02/2025 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2026/26-27-28 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.12/02/2026
İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER
İLİ: ERZURUM - İLÇESİ: PASİNLER
|S. No
|Esas No
|Mahallesi
|Maliki
|Ada
|Parsel
|Yüz Ölçümü(m²)
|Vasfı
|Duruşma Tarihi
|Duruşma Saati
|1
|2026/26
|Büyüktüy
|Sevinç Atılmış
Şadi Harurluoğlu
Tuna Meral
|101
|205
|558,17
|Yol
|16.04.2026
|10:25
|2
|2026/27
|Büyüktüy
|Arzu Küçükoğlu
Ayşenur Aygül
Hanife Erden
Mine Toğa
Nebahat Karslı
Ömer Karslı
Serap Yaprak
Uğur Karslı
Ülviye Karslı
Yusuf Karslı
Ekrem Karslı
Osman Karslı
Rukiye Akyol
|117
|245
|1.577,39
|Yol
|16.04.2026
|10:30
|2
|2026/28
|Büyüktüy
|Cezmi Ataoğlu
Çiğdem Cuya
Eda Ataoğlu
Hasbi Ataoğlu
İlham Ataoğlu
Muammer Ataoğlu
Naciye Toktay
Nadide Soslu
Neziha Özmen
Ruhi Ataoğlu
Secaedtin Ataoğlu
Zemzeme Ataoğlu
Mümtaz Ataoğlu
Şehabeddin Karslı
|117
|249
|121,50
|Yol
|16.04.2026
|10:35
