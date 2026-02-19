  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 28/02/2025 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2026/26-27-28 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.12/02/2026

İLİ: ERZURUM        İLÇESİ: PASİNLER

 

Duruşma Listesi

İLİ: ERZURUM - İLÇESİ: PASİNLER

S. NoEsas NoMahallesiMalikiAdaParselYüz Ölçümü(m²)VasfıDuruşma TarihiDuruşma Saati
1 2026/26 Büyüktüy Sevinç Atılmış
Şadi Harurluoğlu
Tuna Meral		 101 205 558,17 Yol 16.04.2026 10:25
2 2026/27 Büyüktüy Arzu Küçükoğlu
Ayşenur Aygül
Hanife Erden
Mine Toğa
Nebahat Karslı
Ömer Karslı
Serap Yaprak
Uğur Karslı
Ülviye Karslı
Yusuf Karslı
Ekrem Karslı
Osman Karslı
Rukiye Akyol		 117 245 1.577,39 Yol 16.04.2026 10:30
2 2026/28 Büyüktüy Cezmi Ataoğlu
Çiğdem Cuya
Eda Ataoğlu
Hasbi Ataoğlu
İlham Ataoğlu
Muammer Ataoğlu
Naciye Toktay
Nadide Soslu
Neziha Özmen
Ruhi Ataoğlu
Secaedtin Ataoğlu
Zemzeme Ataoğlu
Mümtaz Ataoğlu
Şehabeddin Karslı		 117 249 121,50 Yol 16.04.2026 10:35

#ilangovtr

Basın No: ILN02404071