T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/81 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Pamukova-Kemaliye Mah.
ADA NO : 154
PARSEL NO : 23
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 669,83
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazim Soylu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 163,04 m2'sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/81 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026
Basın No: ILN02432315