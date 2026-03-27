Resmi İlanlar T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/81 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Pamukova-Kemaliye Mah.

ADA NO : 154

PARSEL NO : 23

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 669,83

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazim Soylu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 163,04 m2'sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/81 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026

Basın No: ILN02432315