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Resmi İlanlar T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/156 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 52
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.240,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Demirtaş

 

ESAS NO : 2026/157 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 53
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.370,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Merve Havva Akdaş, Bilal Kanpara, Betül Cebe, Abdulkadir Kanpara, İsmail Kanpara

 

ESAS NO : 2026/158 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 81
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.177,53 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kasım Öz

 

ESAS NO : 2026/159 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 82 ve 107
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.468,52 ve 2.414,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Metin Kara

 

ESAS NO : 2026/160 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 83
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.303,75 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye Kabakçı

 

ESAS NO : 2026/161 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 86 ve 90
VASFI : bağ ve tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.277,07 ve 2.952,18 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kadir Çalış

 

ESAS NO : 2026/162 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 88
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 769,88 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulkadir Öz

 

ESAS NO : 2026/163 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 138 - 139- 140
VASFI : tarla ve direk yeri
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.618,29 ve 0,79 ve1,33 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Kara

 

ESAS NO : 2026/164 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 92
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.500,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat Yıldırım

 

ESAS NO : 2026/165 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 104
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.611,39 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şefik Yıldırım

 

ESAS NO : 2026/166 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 108
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.331,53 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülfer Sağır

 

ESAS NO : 2026/167 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Karapınar Mah.
ADA NO : 501
PARSEL NO : 110
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.845,39 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Kont
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/156 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.05.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02492985