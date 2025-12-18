T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/322 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Kemaliye Mahallesi
ADA NO : 103
PARSEL NO : 24
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1998,46
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Özer
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/322 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.12.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02362478