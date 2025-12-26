T.C. OVACIK (TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2020/38 Esas

Davacı Ali Asker Güllü tarafından davalılar Yoğunçam Köyü Tüzel Kişiliği, Ovacık Maliye Hazinesi aleyhine TMK'nın 713/1 maddesine dayalı olarak 50 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla imar ve ihya edilerek kullanıldığı, kazandırıcı zaman aşımı koşullarının oluştuğu iddiası ile zilyetliğinde bulunan bölümün mülkiyetine hak kazandığı belirtilerek tapu iptal ve tescil davası açılmıştır.

Davacının istem konusu ettiği alan, Tunceli ili, Ovacık ilçesi, Yoğunçam Köyü 103 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan tescil harici arazinin bir kısmıdır.

Mahkememizce 16/05/2025 tarihinde yapılan keşif akabinde alınan 07/11/2022 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle;

"Davacının 17.08.2020 tarihli dilekçesi ile Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Yoğunçam Köyü’nde bulunan 103 ada 17 parselin kuzeyinde ki yol boşluğu olarak bırakılan (Fen bilirkişisi raporunda A ile gösterilen) taşınmaz alanının kendisi adına tapuya kayıt ve tesciline yönelik talebinden ibarettir.

Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Yoğunçam Köyü sınırları içerisinde bulunan dava konusu alanın sürülü, ekili ya da dikili olmadığı, taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile emek unsuru taşıyan herhangi bir tarımsal unsur, ürün ya da muhtesat bulunmadığı, taşınmaz yüzeyinde eski taş kerpiç yapı kalıntılarının olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde yapı alanı birkaç oda şekilde olduğu, mesken ve hayvansal alanlar olarak kullanılabilir büyüklük ve şekillerde olduğu tespit edilmiştir. Yapı günümüze kadar ulaşamamış ve maddi ömrünü yitirmiş ve harabe şeklindedir. Dava konusu taşınmaz; hakim yön kuzeyden güneye doğru alçalan ve % 6 - 8 oranında değişen bir eğimli yüzeye sahiptir. Organik maddece fakir, su tutma kapasitesi düşüktür. Dava konusu taşınmazın kuzey sınırında toprak bir yol bulunmakta olup doğu ve güneyinde komşu taşınmazlar ile dava konusu taşınmaz arasında ayırt edici belirgin yapay bir sınır oluşumu mevcut değildir. Dava konusu taşınmaz; batısında bulunan dava dışı 103 ada 12 parsel numaralı taşınmaz ile zemin, toprak yapısı, bitki örtüsü gibi hususlarda benzerlikler sergilemektedir. Dava konusu taşınmazın toprak rengi kahverengi tonunda olup taşınmaz üzerinde toprak dahaöncetarımsalamaçlıişlenmişvetoprakbünyesisürülüpişlendiğindensüngerimsiyapıya kavuşmuştur.

Jeodezi yönünden yapılan incelemede; dava konusu olan A harfli alan üzerinde; 1973 ve 1980 yılları itibarıyla alanın tamamını kapsayacak şekilde yapı varlığına rastlandığı, yine kuzey doğusunda kiler benzeri küçük bir yapıya rastlandığı, 1994 ve 2004 yıllarında ise tespit edilen yapının kalıntılarına rastlandığı, A harfli alanın fen bilirkişi raporunda belirtilen sınırlarla uyuşmakta olduğu ve yapılan tespitler neticesinde A harfli alan üzerinde daha önceden ev ve kiler benzeri bir yapının olduğu görülmüştür. Dava konusu Yoğunçam Köyü ‘A’ ile gösterilen taşınmaz üzerinde ekonomik amaçlara yönelik mesken ve barınma amaçlı yapılar yapılmış, taşınmaz üzerinde emek ve sermaye harcanarak imar ihyanın oluştuğu, dava konusu taşınmazın imar ihya yapılaşması gördüğü, dava konusu 103 ada 17 parsel numaralı taşınmazın ve tarafımıza gösterilen fen bilirkişisi raporunda A ile gösterilen alanın konumu itibariyle arsa vasfı taşımakta olduğu kanaatine varılmıştır" şeklinde tespit ve görüşlere yer verilmiştir.

Yukarıda sınırları belirlenen taşınmaz üzerinde hak iddia eden, yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz edecek olanların 3 ay içerisinde mahkememizin işbu dava dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN OLUNUR.11/12/2025

