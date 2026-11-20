T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
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T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/1079 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1079 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.600.000,00
|1
|Taşıt
|80ADF167 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , MD39392 Motor No'lu , NM0AXXTTRAMD39392 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:28
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.250.000,00
|1
|Taşıt
|80adu220 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NU57716 Motor No'lu , NM0AXXTTRANU57716 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:53
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.800.000,00
|1
|Taşıt
|80AFM118 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , (BA04 KAMYON) Tipli , PU88790 Motor No'lu , NM0AXXTTRAP ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:14
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.500.000,00
|1
|Taşıt
|80ADU224 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , (BA04 KAMYON) Tipli , NU58028 Motor No'lu , NM0AXXTTRAN ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:23
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.550.000,00
|1
|Taşıt
|80ADF166 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , MD39385 Motor No'lu , NM0AXXTTRAMD39385 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:24
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.900.000,00
|1
|Taşıt
|80AFL980 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , PU88791 Motor No'lu , NM0AXXTTRAPU88791 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:53
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.300.000,00
|1
|Taşıt
|80ADF164 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , MD39345 Motor No'lu , NM0AXXTTRAMD39345 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:54
17/11/2026
(İİK m.114/4
#ilangovtr
Basın No: ILN02599805