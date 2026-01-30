T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/6421 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6421 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RAUFBEY/ADNAN MENDERES Mahalle/Köy, BULVAR Mevkii, 902 Ada, 9 Parsel, Bili ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey/Adnan Menderes Mahallesi 902 Ada 9Parsel Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 203,51 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ;1/1000 ölçekli uygulama imar planında Küçük Sanayi Alanı (KSA) olarak görülmektedir
Kıymeti : 5.902.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:14
27/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02390463