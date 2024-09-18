T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/117 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/117 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CEVDETİYE/YEŞİLTEPE Mahalle/Köy, 152 Ada, 3 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Cevdetiye Beldesi/Kasabası Yeşiltepe Mahallesi Sınırları İçerisinde, Yeni Kayseri/Kadirli Yolu OsmaniyeOsmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 4.148,02 m2 Arsa Payı 1/13
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup konut dışı kentsel çalışma alanı imar şartlarına sahip imarlı parseldir.
Kıymeti : 4.004.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:12
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CEVDETİYE/YEŞİLTEPE Mahalle/Köy, 152 Ada, 3 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Cevdetiye Beldesi/Kasabası Yeşiltepe Mahallesi Sınırları İçerisinde, Yeni Kayseri/Kadirli Yolu Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 4.148,02 m2 Arsa Payı 1/13
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup konut dışı kentsel çalışma alanı imar şartlarına sahip imarlı parseldir.
Kıymeti : 4.004.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:36
14/09/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02090450