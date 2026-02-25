T.C. OSMANİYE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/46 Esas

13.02.2026

Konu : ilan.

İLAN

Davacı , MUSTAFA ASLAN ile Davalılar , ALEV YÜKSEL, HATİCE ASLAN, MEHMET ALİ ASLAN, OSMAN CENGİZ ASLAN, ÖMER FARUK ASLAN, ÜNAL ASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/46 Esas sayılı Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle açılan davada dava konusu Osmaniye Merkez Kırıklı köyü Çanakcılı mevkii 110 ada 210 nolu Parsel üzerinde bulunan binaların Davacı Mustafa Aslan'a ait olduğunun tespitinin istenildiği tüm adres araştırmalarında kendisine ulaşılamayan 47632944784 T.C kimlik numaralı HASAN ve HATİCE olma 10/05/1977 doğumlu davalı ÖMER FARUK ASLAN tarafından davaya karşı itiraz olması halinde Mahkememize 2 Haftalık Kesin süre içerisinde cevap verilmesi, cevap edilmediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtarı ile duruşma tarihi olan 04/03/2026 günü 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunulamaması veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02408248