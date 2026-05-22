T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Akyar Mahallesi, 135 Ada, 1 Parsel ve 135 Ada, 2 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : HİLAL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/98 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.05.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02474253