Resmi İlanlar T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/98 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Akyar Mahallesi, 135 Ada, 1 Parsel ve 135 Ada, 2 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : HİLAL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/98 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.05.2026

Basın No: ILN02474253