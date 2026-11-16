T.C. OSMANİYE 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/227 Esas

DAVACI : AHMET ÖZKAN - Ömer ve Kafiye oğlu, 10/04/1978 doğumlu.

DAVALI : İNTER DEKA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : HACILAR YOLU 8.KM HACILAR/KAYSERİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı asil dava dilekçesinde; 01/09/1996-01/09/1998 yılları arasında, Eskişehir ili Yunusemre Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı İnterdeka İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde iç şebeke teknisyeni olarak çalıştığını, bu süre zarfında sigorta girişinin yapılmadığını, bu sürelerin tespiti ile eksik günlerin tamamlanmasını talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün cevabi yazısında belirtilen adreslerinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 317/2 maddesi uyarınca "dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresinde ilk itirazlarınızı ve HMK'nun 129. maddesindeki unsurları içeren cevap dilekçesini, ayrıca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçenizle dosyaya sunmanız gerektiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/10/2026

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Basın No: ILN02595878