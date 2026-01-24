T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/100 Esas

İLAN

Davacı , MUSTAFA PARLAK ile Davalılar , YAKUP TEMURTAŞ, SAĞLIK BAKANLIĞI, arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında,

Davalı Yakup Temurtaş adına mahkememizce gerek dava dilekçesinde belirtilen adreslerine, gerek Mernis adresine, gerekse Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüklerinden temin edilen adreslere çıkarılan tebligatların sonuçsuz kaldığı, tüm yolların tüketilmesine rağmen tebliğ işleminin gerçekleştirilememiş olması nedenleriyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının,"6100 sayılı HMK'nın 122 ve 127.ve 129 md gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nın 116,117.md gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nın 128.md gereğince bu süre içinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131 md gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ihtar olunur" şerhi ile aşağıya kimlik bilgileri ibraz edilen davalılya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12.09.2025

İLGİLİ KİŞİ : YAKUP TEMURTAŞ - 23525748264 OSMANİYE ili, MERKEZ ilçesi, ISSIZCA mah/köy, 43 Cilt, 12 Aile sıra no, 66 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve FATMA oğlu/kızı, 01/03/1966 dogumlu,

