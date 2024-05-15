T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/451 Esas

07/05/2024

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Mahkememizin 2023/451 esas sayılı dosyasında; adres araştırmalarında ulaşılamayan MUSTAFA ŞANAL - 61327125760 ( OSMANİYE ili, TOPRAKKALE ilçesi, TOPRAKKALE mah/köy, 25 Cilt, 72 Aile sıra no, 77 sırada nüfusa kayıtlı, ÖKKAŞ ve MÜZEYYEN oğlu/kızı, 01/01/1969 dogumlu,)'a HMK.nun 147/2 ve 150/2. Maddeleri uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ve tahkikat duruşmasının 13/09/2024 günü saat 10:10'a bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02031728