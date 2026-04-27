T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/491 Esas

KARAR NO : 2024/722

Davalı : MEHMET ÇABUK- Cumhuriyet Mah Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur Sitesi B Blok No:967 B İç Kapı No:22 Mezitli / Mersin

Mahkememizden verilen 12/12/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM :

1/ Davanın KABULÜ ile; Tokat İli, Zile İlçesi, Nakkaş Mah/Köyü, Cilt No: 15, Hane No: 51, BSN: 27'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve İlknur'dan olma, 06/07/2018 Osmaniye doğumlu, 48802906366 T.C. Kimlik Numaralı çocuk ELİZA DENİZ ÇABUK'un velayetinin davacı anneye verilmesine,

2/Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuk Eliza Deniz Çabuk ile davalı baba arasında;her ayın 1. hafta pazar günleri saat 14:00 ile aynı gün saat 16:00 arasında uzman eşliğinde kişisel ilişki kurulmasına, TMK'nın 182. Maddesi gereğince; kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına, (ihtar edildi),

3/ Dosya adli yardımlı olduğundan suç üstü ödeneğinden karşılanan; 269,85 TL başvurma harcı, 427,60 TL karar ilam harcı, 12.282,00 TL posta ve tebligat giderinden ibaret toplam 12.979,45 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4/ Davacı yanca yapılan 157,00 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5/ Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6/ Karar kesinleştiğinde bakiye avansın yatırana iadesine,

7/ Kararın kesinleşmesine müteakip bir örneğinin İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla, Adana Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere Mahkememize hitaben yazılmış veya en yakın Aile Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/12/2024

