T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/678 Esas

DAVALI : ALİ KÖKSAL (Osman ve Fatma'dan olma, 10/10/1964 Bahçe doğumlu, 25667672360 Tc kimlik numaralı)



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı Cennet KÖKSAL tarafından aleyhinize açılan ve Mahkememizin 2021/678 esasına kayıtlı bulunan dosyada; "davacı ile aranızda yaşanan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle hakkınızda Boşanma (Çekişmeli) davasının açıldığı, Tarafların sulh olmak için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmaya tarafların gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususun yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu, Duruşma Günü: 19/10/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamanın yoklu ğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN01879536