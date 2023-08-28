T.C. OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/151 Esas

İ L A N

Davacı Zekeriya ER tarafından hasımsız Olarak mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının kardeşi olan Hüseyin Er'in 38 yıl kadar önce kaybolduğunu ve kendisinden bir daha haber alınamadığını, bu nedenle gaipliğe karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Bursa İli İznik İlçesi Elmalı Mahallesi/Köyü Cilt No:24, Hane No: 12, BSN: 64'te nüfusa kayıtlı Akif ve Meryem oğlu 25/02/1965 Osmaneli doğumlu 19897619998 T.C nolu HÜSEYİN ER'in ikamet adresini bilen ve kendisinin ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların T.M.K 33/2 mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize gelerek bilgi vermeleri , aksi taktirde HÜSEYİN ER' in gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 25/07/2023

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Basın No: ILN01882866