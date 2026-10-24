T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/09/2026
|DOSYA NO
|MAH/KÖY
|İL/İLÇE
|ADA
PARSEL
|DAVALI
|KAM. ALAN
|DURUŞMA
|2026/346 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|178/13
|ŞEVKİ UYSAL
|505,33 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 09:30
|2026/347 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/36
|AHMET UYSAL
|857,97 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 09:35
|2026/348 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/61
|AHMET GENÇ
|2181,31 M2'lik kısmı ve 10,58 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 09:40
|2026/349 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/59
|ÖZKAN KILIÇ
ESENGÜL KILIÇ
|1122,03 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 09:45
|2026/350 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/67
|İSMAİL KILIÇ
EMİNE AYDEMİR
|783,25 M2'lik kısmı ve 5,76
|09/11/2026 günü saat 09:50
|2026/351 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/1
|LEVENT CİHAN
|2281,33 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 09:55
|2026/352 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/2
|HÜSEYİN ÖZBEY
|459,33 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:00
|2026/353 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/3
|HAVVA ÖZBEY
NİSA ÖZBEY
MEHMET KAMİL ÖZBEY
|734,77 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:05
|2026/354 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|104/114
|HÜSEYİN ÇELİK
|177,94 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:10
|2026/355 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|104/115
|MUSTAFA DEMİR
|342,99 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:15
|2026/356 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/6
|HÜSEYİN DAŞ
|826,62 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:20
|2026/357 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|104/116
|MUSTAFA DEMİR
|213,92M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:25
|2026/358 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/7
|FATMA GÜL ALGIN
İSA DAŞ
İBRAHİM DAŞ
KAZIM DAŞ
ŞERİFE DAŞ
|630,02 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:30
|2026/359 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|271/8
|REYHAN YURTÇU
ŞÜKRİYE ASLAN
FİKRİYE YAVAŞ
AHMET NİYAZİ ASLAN
|1601,9 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:35
|2026/360 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|342/3
|RAFET ŞAKAR
|1041,92M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:40
|2026/361 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/79
|RAMAZAN GÜRLE
|37,45 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:45
|2026/362 E.
|Düzmeşe Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|342/4
|MUSTAFA ÇELİK
|348,99 M2'lik kısmı ve 8,41 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:50
|2026/363 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/61
|MEHMET MADEN
NURİYE DEMİR
|94,41 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 10:55
|2026/364 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/101
|RAŞİT TAYHAN
|559,34 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:00
|2026/365 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/173
|FATMA ALBAYRAK
|1074,48 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:05
|2026/366 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/174
|AYNUR YILDIZ
|1435,29M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:10
|2026/367 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/118
|SERKAN KABADAYI
|955,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:15
|2026/368 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/119
|FATMA YUMURTACI
|1183,28 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:20
|2026/369 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/124
|FATMA GÜNDÜZ
|516,91 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:25
|2026/370 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/120
|RAMAZAN YAĞCI
|301,03 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:30
|2026/371 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/102
|BİROL GÜNDÜZ
|532,07 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:35
|2026/372 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/56
|ŞERİFE AYDIN
|578,66 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:40
|2026/373 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|281/2
|MUSTAFA TOPÇUOĞLU
NECMİ TOPÇUOĞLU
|607,31 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:45
|2026/374 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|281/4
|ENES TOPÇUOĞLU
|813,54 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:50
|2026/375 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|281/41
|RECEP MERT
HATİCE İPEK
|305,11 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:55
|2026/376 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|281/40
|İBRAHİM YURT
|409,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 12:00
|2026/377 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/32
|MUTLU GÜNDÜZ
|523,97 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 12:05
|2026/378 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/31
|ARİF YAMAN
FATMA HIS
BAYRAM YAMAN
ZALE YUMURTACI
ÖZNUR KAPLAN
MUSTAFA YUMURTACI
SEVİLEN NİMET
ÖZGÜR YUMURTACI
ADEM YAMAN
|1386,91M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11;25
|2026/379 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/52
|EMİNE SİVRİ
ŞEHİDE MADEN
GÜLER SEYYAR
|632,21 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:30
|2026/380 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/36
|MEHMET YEŞİLBAYRAK
|200,05 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:35
|2026/381 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/42
|EMİNE SİVRİ
ŞEHİDE MADEN
GÜLER SEYYAR
ŞERİFE AKAR
|1866,03 M2'lik kısmı ve 0,89 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:40
|2026/382 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/37
|SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK
MUHSİNE ERGİN
AYŞE BEN
|290,02 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:45
|2026/383 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|121/43
|MÜZEYYEN YAĞCI
|888,25 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:45
|2026/384 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/67
|MEHMET KUŞ
|1575,76 M2'lik kısmı ve 8,87 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:50
|2026/385 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|183/15
|NESRİN BİRGÜL
MUHSİNE GENÇ
|582,83 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:55
|2026/386 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|189/5
|SAMİ UYSAL
|1377,15 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:00
|2026/387 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|189/2
|MUSTAFA UYSAL
SELAMİ UYSAL
SELÇUK UYSAL
MEHMET UYSAL
SAMİ UYSAL
|444,06 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:05
|2026/388 E.
|Çerkeşli Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|189/24
|FATMA ER
|637,04 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:10
|2026/389 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/44
|MUSTAFA YAVAŞ
|1064,09 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 11:15
|2026/390 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/41
|ŞENOL GÜVEN
|1112,43 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:40
|2026/391 E.
|Sarıyazı Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|118/38
|BÜNYAMİN ÇETİN
|840,53 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:35
|2026/392 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/37
|RECAİ KARADAYI
|1311,55 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:15
|2026/393 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/33
|AYŞE MİHMAT KÜTÜK
|1974,26 M2'lik kısmı ve 5,79 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:20
|2026/394 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/29
|HALİT DERELİ
|984,77 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:25
|2026/395 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/26
|MÜZEYYEN BEN
|1885,37 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:30
|2026/396 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/24
|SERKAN KABADAYI
|49,83 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:05
|2026/397 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/25
|TEVFİK SEYYAR
|1575,38 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:10
|2026/398 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/182
|YUSUF BEN
|511,05 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 12:10
|2026/399 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/181
|ALİ SEYYAR
TEVFİK SEYYAR
|477,95 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 09:45
|2026/400 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|107/72
|YUSUF BEN
|1075,67 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 09:50
|2026/401 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/66
|SALİH GÜMÜŞ
|587,8 M2'lik kısmı ve 1,37 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 09:55
|2026/402 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/71
|MUHİTTİN KUŞ
|905,95 M2'lik kısmı
|10/11/2026 günü saat 10:00
|2026/403 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/72
|ORHAN KUŞ
|554,43 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:30
|2026/404 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/73
|RECAİ KARADAYI
|295,24 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:35
|2026/405 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/74
|ARİFE BEN
|1758,93 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:40
|2026/406 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/162
|ŞEHİDE YAĞCI
|485,64 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:45
|2026/407 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/163
|FATMA ALTIN
|216,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:50
|2026/408 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/164
|FAHRİ YAĞCI
|778,51 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 11:55
|2026/409 E.
|Akçapınar Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|117/46
|ÖZGÜR KARADAYI
|1139,22 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 12:00
|2026/410 E.
|Hisarcık Mah.
|Bilecik
Osmaneli
|281/3
|FAHRİ TOPÇUĞLU
|508,85 M2'lik kısmı
|09/11/2026 günü saat 12:05
#ilangovtr
Basın No: ILN02577485