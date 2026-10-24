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Resmi İlanlar T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/09/2026

DOSYA NO MAH/KÖY İL/İLÇE ADA
PARSEL		 DAVALI KAM. ALAN DURUŞMA
2026/346 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 178/13 ŞEVKİ UYSAL 505,33 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:30
2026/347 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/36 AHMET UYSAL 857,97 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:35
2026/348 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/61 AHMET GENÇ 2181,31 M2'lik kısmı ve 10,58 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:40
2026/349 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/59 ÖZKAN KILIÇ
ESENGÜL KILIÇ		 1122,03 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:45
2026/350 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/67 İSMAİL KILIÇ
EMİNE AYDEMİR		 783,25 M2'lik kısmı ve 5,76 09/11/2026 günü saat 09:50
2026/351 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/1 LEVENT CİHAN 2281,33 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:55
2026/352 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/2 HÜSEYİN ÖZBEY 459,33 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:00
2026/353 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/3 HAVVA ÖZBEY
NİSA ÖZBEY
MEHMET KAMİL ÖZBEY		 734,77 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:05
2026/354 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 104/114 HÜSEYİN ÇELİK 177,94 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:10
2026/355 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 104/115 MUSTAFA DEMİR 342,99 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:15
2026/356 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/6 HÜSEYİN DAŞ 826,62 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:20
2026/357 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 104/116 MUSTAFA DEMİR 213,92M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:25
2026/358 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/7 FATMA GÜL ALGIN
İSA DAŞ
İBRAHİM DAŞ
KAZIM DAŞ
ŞERİFE DAŞ		 630,02 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:30
2026/359 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 271/8 REYHAN YURTÇU
ŞÜKRİYE ASLAN
FİKRİYE YAVAŞ
AHMET NİYAZİ ASLAN		 1601,9 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:35
2026/360 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 342/3 RAFET ŞAKAR 1041,92M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:40
2026/361 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/79 RAMAZAN GÜRLE 37,45 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:45
2026/362 E. Düzmeşe Mah. Bilecik
Osmaneli		 342/4 MUSTAFA ÇELİK 348,99 M2'lik kısmı ve 8,41 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:50
2026/363 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/61 MEHMET MADEN
NURİYE DEMİR		 94,41 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:55
2026/364 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/101 RAŞİT TAYHAN 559,34 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:00
2026/365 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/173 FATMA ALBAYRAK 1074,48 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:05
2026/366 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/174 AYNUR YILDIZ 1435,29M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:10
2026/367 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/118 SERKAN KABADAYI 955,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:15
2026/368 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/119 FATMA YUMURTACI 1183,28 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:20
2026/369 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/124 FATMA GÜNDÜZ 516,91 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:25
2026/370 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/120 RAMAZAN YAĞCI 301,03 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:30
2026/371 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/102 BİROL GÜNDÜZ 532,07 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:35
2026/372 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/56 ŞERİFE AYDIN 578,66 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:40
2026/373 E. Hisarcık Mah. Bilecik
Osmaneli		 281/2 MUSTAFA TOPÇUOĞLU
NECMİ TOPÇUOĞLU		 607,31 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:45
2026/374 E. Hisarcık Mah. Bilecik
Osmaneli		 281/4 ENES TOPÇUOĞLU 813,54 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:50
2026/375 E. Hisarcık Mah. Bilecik
Osmaneli		 281/41 RECEP MERT
HATİCE İPEK		 305,11 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:55
2026/376 E. Hisarcık Mah. Bilecik
Osmaneli		 281/40 İBRAHİM YURT 409,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:00
2026/377 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/32 MUTLU GÜNDÜZ 523,97 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:05
2026/378 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/31 ARİF YAMAN
FATMA HIS
BAYRAM YAMAN
ZALE YUMURTACI
ÖZNUR KAPLAN
MUSTAFA YUMURTACI
SEVİLEN NİMET
ÖZGÜR YUMURTACI
ADEM YAMAN		 1386,91M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11;25
2026/379 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/52 EMİNE SİVRİ
ŞEHİDE MADEN
GÜLER SEYYAR		 632,21 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:30
2026/380 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/36 MEHMET YEŞİLBAYRAK 200,05 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:35
2026/381 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/42 EMİNE SİVRİ
ŞEHİDE MADEN
GÜLER SEYYAR
ŞERİFE AKAR		 1866,03 M2'lik kısmı ve 0,89 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:40
2026/382 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/37 SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK
MUHSİNE ERGİN
AYŞE BEN		 290,02 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:45
2026/383 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 121/43 MÜZEYYEN YAĞCI 888,25 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:45
2026/384 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/67 MEHMET KUŞ 1575,76 M2'lik kısmı ve 8,87 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:50
2026/385 E. Çerkeşli Mah. Bilecik
Osmaneli		 183/15 NESRİN BİRGÜL
MUHSİNE GENÇ		 582,83 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:55
2026/386 E. Çerkeşli Mah. Bilecik
Osmaneli		 189/5 SAMİ UYSAL 1377,15 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:00
2026/387 E. Çerkeşli Mah. Bilecik
Osmaneli		 189/2 MUSTAFA UYSAL
SELAMİ UYSAL
SELÇUK UYSAL
MEHMET UYSAL
SAMİ UYSAL		 444,06 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:05
2026/388 E. Çerkeşli Mah. Bilecik
Osmaneli		 189/24 FATMA ER 637,04 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:10
2026/389 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/44 MUSTAFA YAVAŞ 1064,09 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:15
2026/390 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/41 ŞENOL GÜVEN 1112,43 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:40
2026/391 E. Sarıyazı Mah. Bilecik
Osmaneli		 118/38 BÜNYAMİN ÇETİN 840,53 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:35
2026/392 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/37 RECAİ KARADAYI 1311,55 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:15
2026/393 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/33 AYŞE MİHMAT KÜTÜK 1974,26 M2'lik kısmı ve 5,79 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:20
2026/394 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/29 HALİT DERELİ 984,77 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:25
2026/395 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/26 MÜZEYYEN BEN 1885,37 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:30
2026/396 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/24 SERKAN KABADAYI 49,83 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:05
2026/397 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/25 TEVFİK SEYYAR 1575,38 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:10
2026/398 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/182 YUSUF BEN 511,05 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:10
2026/399 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/181 ALİ SEYYAR
TEVFİK SEYYAR		 477,95 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:45
2026/400 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 107/72 YUSUF BEN 1075,67 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:50
2026/401 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/66 SALİH GÜMÜŞ 587,8 M2'lik kısmı ve 1,37 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:55
2026/402 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/71 MUHİTTİN KUŞ 905,95 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:00
2026/403 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/72 ORHAN KUŞ 554,43 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:30
2026/404 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/73 RECAİ KARADAYI 295,24 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:35
2026/405 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/74 ARİFE BEN 1758,93 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:40
2026/406 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/162 ŞEHİDE YAĞCI 485,64 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:45
2026/407 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/163 FATMA ALTIN 216,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:50
2026/408 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/164 FAHRİ YAĞCI 778,51 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:55
2026/409 E. Akçapınar Mah. Bilecik
Osmaneli		 117/46 ÖZGÜR KARADAYI 1139,22 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:00
2026/410 E. Hisarcık Mah. Bilecik
Osmaneli		 281/3 FAHRİ TOPÇUĞLU 508,85 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:05

#ilangovtr

Basın No: ILN02577485