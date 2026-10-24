T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/09/2026

DOSYA NO MAH/KÖY İL/İLÇE ADA

PARSEL DAVALI KAM. ALAN DURUŞMA 2026/346 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 178/13 ŞEVKİ UYSAL 505,33 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:30 2026/347 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/36 AHMET UYSAL 857,97 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:35 2026/348 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/61 AHMET GENÇ 2181,31 M2'lik kısmı ve 10,58 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:40 2026/349 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/59 ÖZKAN KILIÇ

ESENGÜL KILIÇ 1122,03 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:45 2026/350 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/67 İSMAİL KILIÇ

EMİNE AYDEMİR 783,25 M2'lik kısmı ve 5,76 09/11/2026 günü saat 09:50 2026/351 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/1 LEVENT CİHAN 2281,33 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 09:55 2026/352 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/2 HÜSEYİN ÖZBEY 459,33 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:00 2026/353 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/3 HAVVA ÖZBEY

NİSA ÖZBEY

MEHMET KAMİL ÖZBEY 734,77 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:05 2026/354 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 104/114 HÜSEYİN ÇELİK 177,94 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:10 2026/355 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 104/115 MUSTAFA DEMİR 342,99 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:15 2026/356 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/6 HÜSEYİN DAŞ 826,62 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:20 2026/357 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 104/116 MUSTAFA DEMİR 213,92M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:25 2026/358 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/7 FATMA GÜL ALGIN

İSA DAŞ

İBRAHİM DAŞ

KAZIM DAŞ

ŞERİFE DAŞ 630,02 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:30 2026/359 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 271/8 REYHAN YURTÇU

ŞÜKRİYE ASLAN

FİKRİYE YAVAŞ

AHMET NİYAZİ ASLAN 1601,9 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:35 2026/360 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 342/3 RAFET ŞAKAR 1041,92M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:40 2026/361 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/79 RAMAZAN GÜRLE 37,45 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:45 2026/362 E. Düzmeşe Mah. Bilecik

Osmaneli 342/4 MUSTAFA ÇELİK 348,99 M2'lik kısmı ve 8,41 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:50 2026/363 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/61 MEHMET MADEN

NURİYE DEMİR 94,41 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 10:55 2026/364 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/101 RAŞİT TAYHAN 559,34 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:00 2026/365 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/173 FATMA ALBAYRAK 1074,48 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:05 2026/366 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/174 AYNUR YILDIZ 1435,29M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:10 2026/367 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/118 SERKAN KABADAYI 955,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:15 2026/368 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/119 FATMA YUMURTACI 1183,28 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:20 2026/369 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/124 FATMA GÜNDÜZ 516,91 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:25 2026/370 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/120 RAMAZAN YAĞCI 301,03 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:30 2026/371 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/102 BİROL GÜNDÜZ 532,07 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:35 2026/372 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/56 ŞERİFE AYDIN 578,66 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:40 2026/373 E. Hisarcık Mah. Bilecik

Osmaneli 281/2 MUSTAFA TOPÇUOĞLU

NECMİ TOPÇUOĞLU 607,31 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:45 2026/374 E. Hisarcık Mah. Bilecik

Osmaneli 281/4 ENES TOPÇUOĞLU 813,54 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:50 2026/375 E. Hisarcık Mah. Bilecik

Osmaneli 281/41 RECEP MERT

HATİCE İPEK 305,11 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:55 2026/376 E. Hisarcık Mah. Bilecik

Osmaneli 281/40 İBRAHİM YURT 409,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:00 2026/377 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/32 MUTLU GÜNDÜZ 523,97 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:05 2026/378 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/31 ARİF YAMAN

FATMA HIS

BAYRAM YAMAN

ZALE YUMURTACI

ÖZNUR KAPLAN

MUSTAFA YUMURTACI

SEVİLEN NİMET

ÖZGÜR YUMURTACI

ADEM YAMAN 1386,91M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11;25 2026/379 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/52 EMİNE SİVRİ

ŞEHİDE MADEN

GÜLER SEYYAR 632,21 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:30 2026/380 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/36 MEHMET YEŞİLBAYRAK 200,05 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:35 2026/381 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/42 EMİNE SİVRİ

ŞEHİDE MADEN

GÜLER SEYYAR

ŞERİFE AKAR 1866,03 M2'lik kısmı ve 0,89 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:40 2026/382 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/37 SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK

MUHSİNE ERGİN

AYŞE BEN 290,02 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:45 2026/383 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 121/43 MÜZEYYEN YAĞCI 888,25 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:45 2026/384 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/67 MEHMET KUŞ 1575,76 M2'lik kısmı ve 8,87 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:50 2026/385 E. Çerkeşli Mah. Bilecik

Osmaneli 183/15 NESRİN BİRGÜL

MUHSİNE GENÇ 582,83 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:55 2026/386 E. Çerkeşli Mah. Bilecik

Osmaneli 189/5 SAMİ UYSAL 1377,15 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:00 2026/387 E. Çerkeşli Mah. Bilecik

Osmaneli 189/2 MUSTAFA UYSAL

SELAMİ UYSAL

SELÇUK UYSAL

MEHMET UYSAL

SAMİ UYSAL 444,06 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:05 2026/388 E. Çerkeşli Mah. Bilecik

Osmaneli 189/24 FATMA ER 637,04 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:10 2026/389 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/44 MUSTAFA YAVAŞ 1064,09 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 11:15 2026/390 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/41 ŞENOL GÜVEN 1112,43 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:40 2026/391 E. Sarıyazı Mah. Bilecik

Osmaneli 118/38 BÜNYAMİN ÇETİN 840,53 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:35 2026/392 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/37 RECAİ KARADAYI 1311,55 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:15 2026/393 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/33 AYŞE MİHMAT KÜTÜK 1974,26 M2'lik kısmı ve 5,79 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:20 2026/394 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/29 HALİT DERELİ 984,77 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:25 2026/395 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/26 MÜZEYYEN BEN 1885,37 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:30 2026/396 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/24 SERKAN KABADAYI 49,83 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:05 2026/397 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/25 TEVFİK SEYYAR 1575,38 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:10 2026/398 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/182 YUSUF BEN 511,05 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:10 2026/399 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/181 ALİ SEYYAR

TEVFİK SEYYAR 477,95 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:45 2026/400 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 107/72 YUSUF BEN 1075,67 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:50 2026/401 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/66 SALİH GÜMÜŞ 587,8 M2'lik kısmı ve 1,37 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 09:55 2026/402 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/71 MUHİTTİN KUŞ 905,95 M2'lik kısmı 10/11/2026 günü saat 10:00 2026/403 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/72 ORHAN KUŞ 554,43 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:30 2026/404 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/73 RECAİ KARADAYI 295,24 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:35 2026/405 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/74 ARİFE BEN 1758,93 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:40 2026/406 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/162 ŞEHİDE YAĞCI 485,64 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:45 2026/407 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/163 FATMA ALTIN 216,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:50 2026/408 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/164 FAHRİ YAĞCI 778,51 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 11:55 2026/409 E. Akçapınar Mah. Bilecik

Osmaneli 117/46 ÖZGÜR KARADAYI 1139,22 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:00 2026/410 E. Hisarcık Mah. Bilecik

Osmaneli 281/3 FAHRİ TOPÇUĞLU 508,85 M2'lik kısmı 09/11/2026 günü saat 12:05

#ilangovtr

Basın No: ILN02577485