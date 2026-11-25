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ESAS NO : 2026/190 Esas

DAVALILAR : SELMA KAYA - T.C.181*****966 4 Eylül Mah. Burak Bey CaddesiNo:20/2 Tire/ İZMİR

Mahkememizde görülen yukarıda esas numarası yazılı dosyada aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında dava dilekçesi ile işbu dava tarafınıza yöneltilmiş olup mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden ve mevcut adreslerinizden yapılan tebligat bila tebliğ iade geldiğinden tarafınıza dava dilekçesi, bilirkişi raporları, duruşma zaptı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 11/01/2027 günü saat 09:25'te yapılacak olan duruşmaya katılmanız, ve tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz aksi halde yokluğunuzda yapılanlara itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 19/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02603078