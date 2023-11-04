T.C. OSMANCIK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/739 Esas



Davacılar HALİL İBRAHİM BERK, HATİCE ALTIOK, SEYFULLAH BERK, SÜMEYRA GELGÖR, YUSUF BAHRİ BERK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;



Çorum ili Dodurga ilçesi Berk Köyü Çayağzı mevkisinde doğusu kızılırmak, batısı davacılara ait taşınmaz, kuzeyi Elvan BÖREKÇİ'ye ait taşınmaz, güneyi Alpağut çayı ile çevrili 2147.05 m² ve 43602.23m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazların TMK 713/4-5 maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle 1/2 hissesinin Yusuf Bahri Berk 1/2 hissesinin de davacıların miras bırakanı Osman oğlu Ali BERK mirasçıları adına tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacıların davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacıların davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 12/10/2023

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Basın No: ILN01924063