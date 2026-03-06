  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2021/374 Esas
 
DAVALI : ZÜBEYDE ÇALIŞKAN -T.C. Kimlik No : 4******768 - STRASBOURG /FRANSA CUMHURİYETİ

Davacı Şinasi KIZKAPAN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
 
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/03/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02414516