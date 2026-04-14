T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2019/155 Esas
KARAR NO : 2019/192
Mirasçı : LUTFİYE BULAT - 146*****156
Mirasçı: SERDAR BULAT - 146****374
Tarafı bulunduğunuz, mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-Talebin KABULÜ ile;
*Ortaköy ( Aksaray ) Noterliği tarafından düzenlenmiş 14729669790 T.C. Kimlik Numaralı muris RASİM BULAT''a ait 10/08/2004 tarihli ve 2933 yevmiye nolu VASİYETNAME ve Ortaköy ( Aksaray ) Noterliği tarafından düzenlenmiş 14729669790 T.C. Kimlik Numaralı muris RASİM BULAT''a ait 24/08/2010 tarihli ve 3279 yevmiye nolu VASİYETNAMEDEN DÖNME SENEDİNİN AÇILMIŞ SAYILMASINA,
2-Vasiyetnamelerin mirasçılarına tebliğine, tebliğden itibaren 1 yıl içerisinde vasiyetnamelerin iptaline dair dava açma hakları bulunduğunun ihtarına,
...Dair; Mirasçı Elmas YÜKSEL'in yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yazılı beyanda bulunularak yada sözlü beyanının tutanağa bağlanmasını sağlayarak KONYA Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/05/2019
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026
Basın No: ILN02446277