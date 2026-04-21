T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ağaçören İlçe, Zafer Mahalle, 61 Ada, 61 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Ağaçören İlçesi Zafer Mahallesi Kültür Sokak No: 6



Yüzölçümü : 3.816,29 m2



İmar Durumu : Parselin bir kısmı Ayrık Nizam 5 kat, bir kısmının ise Ayrık Nizam 3 kat



Kıymeti : 6.413.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Ağaçören İlçe, Yurtsever Mahallesi 446 Ada, 29 Parsel,



Adresi : Aksaray İli Ağaçören İlçesi Yurtsever Mahallesi



Yüzölçümü : 12.152,83 m2



İmar Durumu : Kaydındaki Gibi



Kıymeti : 1.215.283,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:14

14/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02451483