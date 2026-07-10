T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) İCRA DAİRESİ
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T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) İCRA DAİRESİ
2026/2 İFLAS
İFLASIN AÇILMASININ İLANI
Müflisin Adı ve Adresi : Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ticaret Sicil No : 612-Ortaköy Zafer Mah. Kırşehir Cad. No:179 Merkez/Aksaray Aksaray Merkez / AKSARAY
Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaköy(Aksaray) 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 006/07/2026 tarih ve 2026/195 esas sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 12:02'da açılmasına karar verilmiştir.
İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02505550