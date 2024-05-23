T.C. ORTACA AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/66

DAVALI : ANGELİNA CZHEGORZHEVSKA BAŞDAŞ

Davacı Adnan Başdaş ile Davalı Angelina Czhegorzhevska Başdaş arasında mahkememizde görülmekte olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasının yapılan incelemesi sonucunda verilen ara karar gereğince; davalı Angelina Czhegorzhevska Başdaş'ın herhangi bir adresinin bulunamaması nedeniyle tarafına dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında adı geçenin ikametgah, mesken, iş yeri adresi de bulunmadığından 7201 sayılı Kanunun 28.ve 29. maddelerine binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalının 2007 yılında Antalya'da evlendiklerini, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, evlendiklerinden birkaç gün sonra tarafların fiili olarak karı koca hayatı yaşamamaya başladıklarını, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğini, davacının 2009 yılında cezaevine girdiğini, 2020 yılında cezaevinden tahliye olduğunu, davacının, davalıya defalarca görüşme görüşme talebi gönderdiğini ancak olumlu yanıt alamadığını, davalının, davacıya cezaevindeyken manevi olarak destek olmadığını, bu nedenle taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Angelina Czhegorzhevska'ya dava dilekçesine 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı hususları İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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Basın No: ILN02036590