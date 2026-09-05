T.C. ORTACA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/90 Esas

KARAR NO : 2025/560 HÜKÜM ÖZETİ

C.SAV.ESAS NO : 2023/2344

SANIK :İSMET DEMİREL, MUAMMER ve ELİF oğlu, 01/05/1954 GÜLPINAR doğumlu,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Orman Alanlarının İşgali Ormandan Faydalanma ve Orman İçinde Yerleşilmesi - İştirak Halinde Motorlu Araç ile Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme

SUÇ TARİHİ : 12/09/2023, 20/09/2023

UYGULANAN KANUN MAD. : 6831 Sayılı Kanunun 93/1, 93/2. 5237 Sayılı TCK'nın 62/1, 53/1-2-3, 58.Maddeleri

KARAR SONUCU : 10 AY HAPİS CEZASI-BERAAT

KARAR TARİHİ : 08/10/2025

"Orman Alanlarının İşgali Ormandan Faydalanma ve Orman İçinde Yerleşilmesi suçundan, sanık İsmet Demirel hakkında, Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,08/10/2025 tarihli 2024/90 Esas - 2025/560 Karar sayılı ilamı ile 10 Ay Hapis cezası cezalandırılmasına, sanık hakkında TCK'nın 53/1-2-3.maddelerinin uygulanmasına, sanık hakkında verilen cezanın TCK'nın 58.maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ayrıca İştirak Halinde Motorlu Araç ile Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme suçundan CMK'nın 223/2-a.maddesi uyarınca beraatine karar verildiği görülmüştür. Sanığın adresi gerek ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan adres araştırmasında, gerekse sanığın adresinin bulunabileceği ilgili devlet kurumlarından sorulmasına rağmen bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca TÜRKİYE GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 31.08.2026

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Basın No: ILN02542136