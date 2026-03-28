T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, AKHARIM Mahalle/Köy, 116 Ada, 4 Parsel...
Yüzölçümü : 8.549,71 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.832.166,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:14
26/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02433854