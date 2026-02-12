T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, TEKKE Mahalle/Köy, 331 Ada, 4 Parsel...
Yüzölçümü : 249,40 m2
İmar Durumu : Bitişik Nizam 2 Kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.932.196,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17
09/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02398906