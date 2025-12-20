T.C. ORHANGAZİ 4.ASLIYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya Esas No: 2024/25

18/12/2025

Karar No: 2025/208

İLAN ASKI TUTANAĞI

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile Mohamad ve Hala oğlu 23/07/1997 Halep doğumlu doğumlu, TC Kimlik No:99494237894 sanık Abdulhadı Alı Alhammoud hakkında yapılan yargılama sonunda Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında hırsızlık, Konut Dokunulmazlığı İhlal Etmek ve Mala Zarar Verme suçlarından karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen kararın Sanık Abdulhadı Alı Alhammoud tebliği edilemediği, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle, ilan metnin bir suretinin Orhangazi Mahkemeler İlan Panosuna asıldığına dair iş bu tutanak birlikte imza altına alınmıştır.

Basın No: ILN02364868