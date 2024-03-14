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Resmi İlanlar T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/371 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
 
08/01/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Yeniköy Beldesi 4450 Parsel numaralın taşınmazın 1/4 payının maliki Ahmet oğlu Osman'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 1 ay içinde haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.  08/01/2024

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : AHMET OĞLU OSMAN

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02001323