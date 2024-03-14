T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-14 00:04:00 -
T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/371 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Sayı : 2023/371 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
08/01/2024
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Yeniköy Beldesi 4450 Parsel numaralın taşınmazın 1/4 payının maliki Ahmet oğlu Osman'ı bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 1 ay içinde haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/01/2024
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : AHMET OĞLU OSMAN
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02001323