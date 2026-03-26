T.C. ORHANGAZİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/325 Esas
19.03.2026
Konu : Gaiplik ilanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Bursa İli Orhangazi İlçesi, Cihanköy Mahallesi 124 parsel sayılı taşınmazın eski maliki olarak görünen Ayşe Harmandallı'yı tanıyanların, Orhangazi 2. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur. 19.03.2026
Basın No: ILN02431868