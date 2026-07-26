T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ÇERİBAŞI Mahalle/Köy, 11 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 20.740,00m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın 3.500,00m² lik kısmında alçak tünelde çilek yetiştiriciliği yapıldığı, diğer alanlarda orman emvali ağaçlar olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Rakım 815-830 m arasındadır. %8 eğime sahiptir. Çeribaşı Mahalle merkezine 1 km, Büyükorhan İlçe Merkezine 6 km uzaklıktadır. İçerisinde sulama havuzu bulunmakta olup, tarım yapılan alanlarda sulama yapılmaktadır.
Adresi : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Büyükorhan / BURSA
Yüzölçümü : 20.740,00 m²
İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.222.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:19
22/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02518012