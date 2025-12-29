T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/10 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Erenler Mevkii, 108 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmazın eğimli bir yüzeye sahip olduğu, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün bulunmadığı, yolu olduğu ve mahalle merkezine kuş uçuşu 1890 m. mesafe olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Göktepe Mahallesi Orhaneli / BURSA

Yüzölçümü : 8.115,20 m2

İmar Durumu :Yok. Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 16.230.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:31

25/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02371963