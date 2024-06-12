T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/98 Esas

İLAN METNİ

Davacı, TEMEL ÖZİŞ ile Davalı, ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Ordu ili Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi 4268 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ekte yer alan 01.11.2023 günlü fen bilirkişi raporuna ekli krokide maviye boyalı olarak "A" harfi ile gösterilen 83,28 m²'lik kısımda davacının hak iddia ettiği ve bu husustaki yargılamanın mahkememizin 2020/98 E. sayılı dosyası üzerinden devam ettiği hususları,

4721 sayılı TMK'nın 713/4 ve 5. fıkraları gereğince İLAN olunur.

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Basın No: ILN02046253