T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/421

Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu ili Ulubey ilçesi Uzunmahmut köyünde vaki 246 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 8878.395 m²'lik kısmının tapusunun iptali ile orman vasfi ile hazine adına tapuya kayıt ve tescili davasının yapılan yargılamasında;

Tapu kayıt maliklerinden Mehmet Ali Kızı, Zahide POYRAZ'ın açık kimlik bilgileri ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup,

18.04.2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02004193