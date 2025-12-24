  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/321 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

MEVKİİ : Kırmızı Göl

ADA NO : 176

PARSEL NO : 269

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 375,77 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :DERVİŞ YILMAZ (T.C. NO: 47767631146)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün 12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/321 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02367069