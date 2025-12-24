T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
MEVKİİ : Kırmızı Göl
ADA NO : 176
PARSEL NO : 269
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 375,77 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :DERVİŞ YILMAZ (T.C. NO: 47767631146)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün 12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/321 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025
Basın No: ILN02367069