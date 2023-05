T.C. OF SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/6 Ort. Gid. Satış Of Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/09/2016 tarih ve 2011/234 Esas, 2016/670 Karar sayılı ilamı ile açık artırma suretiyle satışına karar verilen Trabzon İli Of İlçesi Sulaklı Mahallesi 1113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Ali Osman kızı Fatma Saral Pfefferkorn'ın tebliğ adresi tespit edilememekle;Memurluğumuzun işbu dosyasında İnşaat Mühendisi Özgür Şengül tarafından düzenlenen 24/04/2023 tarihli kıymet takdir raporu ile; 102,25 m² yüzölçümündeki taşınmazın tapuda cinsinin arsa olduğu, Hali hazırda da taşınmaz üzerinde zemin kattan oluşan yapı bulunduğu,satışa konu taşınmazın belediye sınırları ve imar planı içerisinde olup, çevresinde apartman tipi konutlar bulunduğu,apartmanların zemin katlarının dükkan olarak kullanılmakta olup, Çarşıbaşı Sokak yoluna cepheli olduğu, Of kaymakamlık binasına yaklaşık 300 metre mesafede olup, parsel üzerinde kattan oluşan yapı bulunduğu, 2 ayrı dükkan şeklinde kullanılan yapının 1 tanesinde Bereket Gıda Of Süt Ürünleri satılmakta olup, diğer dükkanın boşaltılmış olduğunun tespit edildiği, yapının özelliklerine göre yapı sınıfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2023 yılı ve 32101 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan IIIA yapı sınıfı yapıların m² fiyatının keşif tarihinde 4.600,00 TL/² olduğu, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yapının yıpranma oranının satışa konu yapı için %10 olarak belirlendiği, satışa konu taşınmazın arsa bedelini 2.045.000,00 TL, üzerindeki yapının değeri 152.583,84 TL olmak üzere toplam bedelinin 2.197.583,84 TL olduğu belirlenmiştir.

Kıymet takdir raporunun davalı Fatma Saral Pfefferkorn'a ilanen tebliğjne karar verilmiş olup,işbu ilanının yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra kıymet takdir raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023

